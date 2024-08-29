Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Atalay Demirci, "Kel Alaka" adlı stand-up gösterisiyle İzmirli izleyicilere kahkaha dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 19 Aralık 2024 Perşembe akşamı, Boyoz Akademi Sanat Merkezi'nde sahne alacak olan Demirci, özgün mizah anlayışı ve keskin esprileriyle izleyenleri güldürmeye devam edecek.

Mizah Dolu Bir Akşam

"Kel Alaka" gösterisi, Atalay Demirci'nin hayatın içinden gözlemlediği durumları esprili bir dille anlattığı, izleyiciyi hem güldüren hem de düşündüren bir performans sunuyor. Kendisini izlemeye gelenleri sahnede samimi ve eğlenceli bir şekilde karşılayan Demirci, gösterisi boyunca günlük hayatın absürtlüklerini ve toplumsal olayları mizahi bir perspektiften ele alıyor.