Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane, Fanatik için yaptığı açıklamalarda Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Önünde büyük gelecek var"

Arda Güler hakkında konuşan Kane, "Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu. Real Madrid gibi bir kulüpte oynuyor. Çok önemli bir oyuncu olacağı kesin. Önünde büyük bir gelecek var. Son Avrupa Şampiyonası’nda da dikkat çekici bir performans sergiledi," ifadelerini kullanarak genç yeteneği övdü.

"Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri"

Jose Mourinho hakkında ise Kane, "Jose Mourinho, tartışmasız dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alıyor. Harika bir kariyeri var. Büyük kupalar kazandı ve gittiği her yerde şampiyonluk yaşadı. Onunla çalışmak gerçekten benim için büyük bir ayrıcalıktı. Hem tecrübesi yüksek hem de çok zeki bir teknik adam. Ondan çok şey öğrendim ve Fenerbahçe’de de başarılı olacağına inanıyorum," dedi.

"O karşılaşmayı unutmayacağım"

Galatasaray ile ilgili anılarından da bahseden İngiliz futbolcu, "Galatasaray’ın hücumda kaliteli oyuncuları vardı. İstanbul’daki maçta çok önemli fırsatlar yakaladılar ve bizi genel anlamda sıkıntıya soktular. Kazandık ama şans da yanımızdaydı. Özellikle Türkiye’deki maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Hayatımda hiç bu kadar gürültülü bir atmosferde maç oynamamıştım. O karşılaşmayı unutmayacağım," diyerek Türk futbolunun coşkulu taraftar kültürüne dikkat çekti.