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Ataol Behramoğlu, yılın önemli bölümünü geçirdiği Foça’da kültür ve sanat etkinliklerine destek vermişti. Foçalılar ve edebiyatseverler, büyük ustaya vefa göstermek için düzenlenen programa davet edildi.

Aynı gün saat 21.00’de tarihi Beşkapılar Kalesi’nde düzenlenecek saygı gecesinde, şairler, yazarlar ve müzisyenler Ataol Behramoğlu’nu eserleri ve yaşamı üzerinden anacak. YMŞD Şiir Korosu, Behramoğlu’nun şiirlerinden seçkiler sunarken, müzisyen Haluk Çetin bestelenmiş şarkılarla sahnede olacak.

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