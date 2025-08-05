Ataol behramoğlu foça’da ölümsüzleşecek
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu’nun adı, Foça’da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilecek. Foça Belediyesi Meclisi’nin kararıyla, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi 274. Sokak, Behramoğlu’nun adıyla anılacak.
Saygı gecesinde şiir ve müzik buluşacak
Aynı gün saat 21.00’de tarihi Beşkapılar Kalesi’nde düzenlenecek saygı gecesinde, şairler, yazarlar ve müzisyenler Ataol Behramoğlu’nu eserleri ve yaşamı üzerinden anacak. YMŞD Şiir Korosu, Behramoğlu’nun şiirlerinden seçkiler sunarken, müzisyen Haluk Çetin bestelenmiş şarkılarla sahnede olacak.
Foça’da edebiyatın büyük ustasına vefa
Ataol Behramoğlu, yılın önemli bölümünü geçirdiği Foça’da kültür ve sanat etkinliklerine destek vermişti. Foçalılar ve edebiyatseverler, büyük ustaya vefa göstermek için düzenlenen programa davet edildi.