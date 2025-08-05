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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın eğitim hayatlarının temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde gelişimlerine destek olmak önceliğimiz” dedi. Başkan Mutlu, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri ile çocukların ve annelerin mutluluğunu hedeflediklerini belirtti.

Oyun Evleri, çocukların gelişimine katkı sağlarken, annelerin bakım yükünü de hafifletiyor. Hizmet hakkında detaylı bilgiye 444 35 66 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Ayrıca, Konak Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapılabiliyor.

Konak Belediyesi, ilçenin on ayrı bölgesinde okul öncesi çağdaki çocuklara eğitim desteği sağlayan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde yeni dönem kayıtlarını başlattı. Agora, Ballıkuyu, Gültepe, Aziziye, Zeytinlik, Mersinli, Beştepeler, Toros, Yenişehir ve Ayla Ökmen Oyun Evleri, 3-5 yaş grubu miniklere ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

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