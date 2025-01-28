İstanbul'un Ataşehir ilçesinde park halindeki İETT otobüsüne çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kayışdağı Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, yol kenarındaki park halindeki İETT otobüsüne çarptı.

Emre K. hayatını kaybetti, taralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, otomobilde bulunan Emre K. (22), A.K. ve İ.B. yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Emre K. hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin savrularak park halindeki İETT otobüsüne çarpma anı yer aldı.