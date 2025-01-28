Halk TV programcısı Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle gözaltına alındı. Serhan Asker Ankara'da, Barış Pehlivan ise İstanbul'da gözaltına alınırken, bu gelişme siyasi ve hukuki çevrelerden sert tepkiler aldı.

Özgür Özel: "Basın özgürlüğü açısından kabul edilemez"

Gözaltıların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'nin canlı yayınına katılarak, gazetecilere yönelik bu müdahalenin basın özgürlüğü açısından "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Özel, "Her iki Barış kardeşimin de cezaevi günlerine tanıklık etmiş birisi olarak, onların meslek ahlakına ne kadar titiz olduklarını biliyorum. Bu, yanlış bir uygulama" dedi. Ayrıca, konunun hukuki boyutunun yakından takip edileceğini belirterek, “Bu süreç daha kötü bir evreye evrilmeden en yakın şekilde takip edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki: "Durmayın, devam edin!"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Müsavat Dervişoğlu, hükümetin muhalif sesleri susturma çabalarına dikkat çekti. Dervişoğlu, “Gazetecileri gözaltına alarak susturup, görevlerini yapmalarını engelleyin!” diyerek, iktidarın muhalefete yönelik baskılarının arttığını vurguladı. "Durmayın ve devam edin! Dünya döndüğü müddetçe zaman değişecek, devran da dönecektir!" ifadesini kullanan Dervişoğlu, gelecekte hesap verileceğini belirtti.