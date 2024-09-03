Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 mağlup olan Kocaelispor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından futbolun adaletsizliğine dikkat çekti ve Türk futbolu adına üzüntüsünü dile getirdi.

Maç sonrası basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar

Kocaelispor’un Şanlıurfa’daki maçında yaşanan 3-0’lık yenilgi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın sert açıklamalarıyla gündeme geldi. Sağlam, maçın adil bir şekilde yönetilmediğini belirterek, teknik detaylara girmeden, futbolun genel yapısına dair üzüntülerini paylaştı.

“Adil bir maç olmadı”

Ertuğrul Sağlam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle şunu söylemek istiyorum; çok adil bir maç olmadı. Dolayısıyla işin teknik kısmı ile alakalı çok fazla söyleyeceğim bir şey yok.” Teknik direktör, maçın hakem kararları ve yönetim şekli hakkında açık bir eleştiride bulunarak, genel olarak Türk futbolunun gelişimi için kaygı duyduğunu ifade etti.

Kocaeli için birlik ve beraberlik çağrısı

Sağlam, maçın sonucuna odaklanmaktan ziyade, Kocaeli halkının bu durumu bir fırsata dönüştürmesini önerdi. “Bugün bir maç kaybettik ama bu durumu iyi kullanabilirsek, Kocaeli şehri, halkı, taraftarımız bu durumu iyi analiz edip, birlik beraberlik, kenetlenme, birbirimize destek olma anlamında bir duruş sergileyebilirsek, bugün kaybettiğimiz 3 puandan çok daha fazlasını kazanacak bir sinerji ortaya çıkarabiliriz” dedi.

Türk futbolu için endişe

Son olarak, Ertuğrul Sağlam, Türk futbolu adına genel bir üzüntü duyduğunu belirtti: “Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm.” Teknik direktör, bu sözleriyle sadece maçın değil, futbolun genel yönetişiminin de sorgulanması gerektiğine işaret etti.