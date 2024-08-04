İstanbul'da yaşanan olay, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebeklerin güvenliği için itfaiye ekiplerinin seferber olmasına neden oldu. Sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak, tavanın çökmesine yol açtı.

Tavanın çökmesi ve kurtarma operasyonu

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan, sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle çöktü. Olay sırasında odada bulunan 8 bebek, hızlı bir şekilde tahliye edilerek güvenli bir alana taşındı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek bebeklerin güvenliğini sağladı ve durumun daha da kötüleşmesini önledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Hastanenin kısa tarihçesi

Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından, İstanbul'da iki büyük hastane yapılması planlanmıştı. Yeşilköy'de bulunan Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 9 Nisan 2020'de inşaatına başlanarak 52 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 31 Mayıs 2020'de hizmete açıldı. Hastaneye COVID-19 hastalığından dolayı hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi.

İleriye dönük önlemler

Yaşanan bu olayın ardından, hastanenin tüm tesisat ve yapısal güvenliği gözden geçirilecek. Özellikle kritik öneme sahip yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak. Hastane yönetimi, benzer durumların önüne geçmek adına kapsamlı bir inceleme ve yenileme çalışması başlatacak.