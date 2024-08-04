Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA