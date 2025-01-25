Manisa'da 1961 yılında dikilen Atatürk heykeli, yıllarca süren yer değiştirme sürecinin ardından nihayet kalıcı yerine kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatıyla, heykel Manisa Kurtuluş Müzesi'nin tamamlanan binasının önünde halkı selamlamak üzere yerleştirildi.

Atatürk Heykeli, Manisa’nın merkeziyle bütünleşiyor

Manisa'nın simgesel yapılarından biri haline gelen Atatürk heykeli, yıllar içinde birçok kez taşındı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’na dikilen heykel, 1980’li yıllarda depoya kaldırıldı, sonrasında çeşitli meydanlara yerleştirildi. 2014’te ise belediye hizmet binası yanındaki Kurtuluş Kahramanları Anıtı alanına taşındı. Şimdi ise Manisa Kurtuluş Müzesi’nin önünde, hem şehri hem de geçmişi simgeleyen bir konumda halkı selamlıyor.

Başkan Zeyrek: "Bu heykel, sadece bir sanat eseri değil, ulusal bir değerdir"

Başkan Ferdi Zeyrek, Atatürk’ün heykelinin sonunda hak ettiği şekilde, halkın kolayca ziyaret edebileceği bir alanda sergilendiği için büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Zeyrek, "Bu heykel, Cumhuriyetimizin simgesidir. Atatürk'ün mirasını yaşatmak, hepimizin en büyük görevidir. Bu heykel her bakıldığında, ulusal bağımsızlık mücadelemizi ve Cumhuriyetimizi hatırlatacaktır" dedi.