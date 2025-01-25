Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde, Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yangında 78 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Tunç, soruşturmanın detayları ve ilerleyişi hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

“Soruşturma titizlikle yürütülüyor”

Yangının ardından başlatılan adli ve bilimsel soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirten Bakan Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) profesörlerin yer aldığı bilirkişi kurulunun bölgede detaylı incelemelere başladığını açıkladı. Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yangının çıkmasına neden olanlar, sorumlular ve kusuru bulunanlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Kamera kayıtları, belge ve bulgular detaylı şekilde inceleniyor.”

"Korsan belgelerle süreç sabote edilmeye çalışılıyor"

Soruşturma sürecine dair kamuoyunda yanıltıcı bilgiler yayılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Bakan Tunç, bir takım çevrelerin bilimsel çalışmaları gölgelemek için sahte belgeler gündeme taşıdığını vurguladı:

“Ne yazık ki, bazı kişiler kamuoyunu meşgul etmek adına, Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış korsan belgelerle bu süreci sabote etmeye çalışıyor. Bu, kayıplarımızın ailelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.”

“Bilimsel çalışmalardan rahatsızlık duymak manidar”

Tunç, akademisyenlerin ve bilim insanlarının sürece katkı sağladığını, çalışmaların mevzuata uygun bir şekilde devam ettiğini belirterek, şu soruyu yöneltti:

“Soruşturmanın genişletilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Bilim insanlarımız, en ince detayına kadar çalışmalarını sürdürüyor. Kusurlular ve ihmali olanlar tespit edilerek yargıya sevk edilecek.”

“Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin takipçisiyiz”

Tunç, yangının sorumlularının bağımsız Türk yargısı önünde hesap vereceğini vurguladı:

“Bu acıyı milletimize yaşatanlar, adalet önünde cezalandırılacak. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”