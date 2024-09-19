Aliağa’da, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Aliağa Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Zekeriya Güney, Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutan Vekili Albay Osman Tırpan, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“19 Eylül Gazilerimizin Onur Günüdür”

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Kıbrıs Gazisi Faruk Seçgin, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Seçgin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “19 Eylül, bu toprakların vatan olması için kan döken, canlarını feda eden kahraman gazilerimizin onur ve şeref günü olarak anılmaktadır. Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk diliyorum.”

Törenin devamında, Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından meclis tutanakları okundu. Öğrencilerden Zeynep Duru Aslan, Atatürk’e Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmesine dair 1921 tarihli meclis tutanaklarını paylaşırken, Eymen Bulut ise Atatürk’ün meclise teşekkür mesajını okudu. Program, Elif Hazal Aktaş’ın “Ya Şehit Ol, Ya Gazi” şiirini seslendirmesiyle sona erdi.

Şehitlik Ziyareti ve Yemek Programıyla Son Buldu

Törenin ardından Aliağa Kabristanlığı’ndaki şehitlik ziyaret edildi. Kutlama programı, Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekle gaziler, şehit aileleri ve mülki erkânı bir araya getirdi.