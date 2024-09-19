Tarihi Acılar Ve Mora Katliamı Ege Tv’de Konuşuldu

Ege TV’de yayınlanan "Hayatın İçinden" programında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kocaman ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, Balkan Türkleri’nin tarihi ve Mora katliamı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerin detayları paylaşıldı.

40 bin Müslüman katledildi

Mora katliamından bahseden Hüseyin Kocaman, “14 senedir Ege Balkan Türklerini yaşatıyoruz. Ben de 1971’de Bulgaristan’dan geldim. Geldiğimiz yere ahde vefayı sürdürebilmek için mücadeleye devam ediyoruz. Bugün de Mora Katliamı ile ilgili 22 Eylül’de konferans yapacağız. Bu konferansa Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ergün Aybars hocamızı davet ettik. Bizleri ilgilendiren Batı Trakya’dır. Mora ise 1821’de haçlıların kışkırtmasıyla bir çağrışım yapacağız. Bu haçlıları ürkütüyor. Ortodokslar, Katolikler hepsi toplanıyor. İngiltere ve Fransa balkanlara Rusya’nın geçişine müsaade ediyor. 1821 de mora katliamı başlıyor. 40 bin Müslüman katlediliyor” diye konuştu.

Birol Özkardeşler tarihçesinden bahsederek, “Konfederasyonumuz Türkiye’deki Rumeli Balkan camiasının en üst organizasyonudur. Merkezi Bursa’dadır. 52 ilde 300’ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu bir organizasyondur. 27 Temmuz’da ilk genel kurulumuz yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere 4 siyasi partimizin genel başkanı bizlerle beraber oldu. 29 tane yönetim kurulu üyemiz var. Kendi aralarında çok iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar” dedi.

Kocaman, “Mora katliamı 203 yıldır tarihe bakış haçlılara karşı Türkiye. Viyana kapılarına gidişten sonra Akdeniz, Osmanlı gölü oluyor ama ne yazık ki Ortodoksları, Katolikleri, Protestanları birleştiriyor. Dolayısıyla haçlılar daha önce İngiltere ve Fransa balkanlara Rusya’nın geçişine izim vermezken Rusya Balkanlar’a geliyor ve Rus-Türk savaşını kaybediyoruz. Bulgaristan’da 1500 yılında yapılan nüfus sayımında 1 milyon 850 bin Türk varken, 1 milyon 500 bin Bulgar var. Türklerin çoğunu Türkiye’ye geliyor. Aynı olay Batı Trakya Türk Cumhuriyetinde de öyle” açıklamasında bulundu.

Mora kanayan yaramız

Birol Özkardeşler, “Türkiye’de 500’ün üzerinde Rumeli ve balkan derneği var. 320’si konfederasyon çatısı altında. 27 Temmuz’da yaptığımız genel kurul sonrası 29 yönetim kurulu üyemizin 7 tanesi İzmir kökenli. Denetim kurulu başkanımız Arzu Külahçıoğlu Altıntoz İzmirli. Kendisi de bizlere çok büyük destek veriyor. Kadın konusunda maalesef biraz geride kalıyorlar. Onları daha çok yanımızda görmek istiyoruz. Kadınlarımızın aklı selimine büyük önem veririz. Son kararı her zaman birlikte veririz. Daha çok katılım ve destek bekliyoruz. Kadınlara yönelik projelerimizi de artırdık. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman’a her zaman destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Mora ise bizim kanayan yaramız. Ama balkan Türklüğü kinden ve nefretten beslenmiyor. Bu etkinlikleri birleştirici olmak ve geçmişte yaşanan acıları unutmamak için yapıyoruz. 23 Eylül pazartesi günü de saat 15.00’te Alsancak Gündoğdu meydanında bütün derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla ir basın açıklamamız olacak. Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. 3 gün içinde 40 bin soydaşımız katledilmiş. Balkan göçleri sırasında 1877 yılından 1923 yılın a kadar 5 milyon insanımızı kaybettik” açıklamasında bulundu.