Atatürk’ün Sivas’a Gelişi Temsili Olarak Canlandırıldı!

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Sivas'a gelişi, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında büyük bir coşkuyla temsili olarak canlandırıldı. Etkinlik, milli kurtuluş ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı

Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen temsili karşılama programı, Sivas halkının milli mücadeleye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’dan Sivas’a gelişi, Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından canlandırıldı ve etkinlik, Sivas’ın tarihi caddelerinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Temsili karşılama programı

2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün halk tarafından karşılanmasını anmak amacıyla her yıl düzenlenen temsili karşılama programı, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kepçeli Kavşak’tan başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk ve Kongre Müzesi önüne kadar devam etti. Temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü ve Sivaslılar tarafından coşkuyla karşılandı.

Devlet Tiyatrosu oyuncusu tarafından canlandırılan Mustafa Kemal Atatürk, askeri birlik öncülüğünde üstü açık bir arabayla Atatürk Caddesi’nde halkı selamladı. Temsili karşılama, Atatürk ve Kongre Müzesi önünde sona erdi. Bu tarihi canlandırma, Sivas halkına 105 yıl önceki coşkuyu yeniden yaşattı.

“Milli kurtuluş ruhu hep canlı tutulmalı”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin amacının milli kurtuluş ruhunu canlı tutmak olduğunu ifade etti. Vali Şimşek, "4 Eylül haftası içerisindeyiz. Bu haftayı dolu dolu etkinliklerle geçirmek için bir program hazırladık. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını sembolik olarak karşıladık. Bu şehir, bundan tam 105 yıl önce bugün, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılamıştı. Sivas, 108 gün boyunca onlara ev sahipliği yaptı. Bugün de o coşku ve heyecanı tekrar yaşadık. Sivas’ın cadde ve sokaklarında milli kurtuluş ruhu heyecanını hep yaşıyor. Amacımız, bu ruhu hep canlı tutmak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır" dedi.

Sivas Kongresi’nin önemi

Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 4 Eylül 1919 tarihinde başlayan kongre, ülkenin kurtuluş mücadelesinde alınan kritik kararlarla tarihe geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Sivas’ta gerçekleştirdiği bu önemli buluşma, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir adım olarak kabul edilir.

Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü etkinlikleri, şehirde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. Milli mücadele ruhunu canlı tutmak adına yapılan bu etkinlikler, halkın yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen bu tür etkinlikler, Sivas halkının milli değerlere bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.