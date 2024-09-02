Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan "sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, bu tür bilgilerin sadece sendikaların yetkili kullanıcıları ve ilgili sendika üyeleri tarafından e-devlet üzerinden erişilebileceğini belirtti.

Bakanlık açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan iddiaların kesinlikle doğru olmadığı vurgulandı. Bakanlık, söz konusu sendika üyelik dökümlerinin formatının Bakanlığın Yetki Tespit Otomasyon Sistemi'ne ait olmadığını belirtti. Ayrıca, işverenlerin Bakanlığın sistemine erişim yetkilerinin bulunmadığı ifade edildi.

E-devlet ve sendika üyelik bilgileri

Bakanlık, paylaşılan formattaki dökümlerin yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği bilgiler olduğunu açıkladı. Bu durum, sendika üyelik bilgileri ile ilgili herhangi bir yanlış anlamayı veya bilgi sızmasını önlemeyi amaçlıyor.

Kamuoyuna bilgilendirme

Bakanlık, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin kamuoyunu yanıltabileceğini ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bakanlık ayrıca, vatandaşların resmi açıklamalara ve doğrulanmış bilgilere başvurmalarını tavsiye etti.