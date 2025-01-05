Atek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekinalp, 2024 yılı boyunca konut satışlarının yüksek mevduat faizleri ve piyasa koşullarından dolayı ciddi bir düşüş yaşadığını ancak Atek Holding'in bu olumsuz bozulmadan etkilenmediğini belirtti. Tekinalp, ''Başarılı projelerle ilerliyoruz; Küresel konut sektöründeki artışın maliyet hesaplarını ve kar marjlarını kontrol edip sürekli olarak inceliyoruz'' diyerek şirketin durumu hakkında bilgi verdi.

2025'te sektörde canlanma beklentisi

Tekinalp, 2024 yılı inşaat sektörünün gidişatı olduğunu ancak 2025 yılı için birikmiş taleplerin olduğunu söyledi. "Bu talep bize umut veriyor. Başarılı proje ve yatırımlarla güzel bir sene geçireceğimiz yerde. Mevduat faizlerinde beklenen düşüş ile birlikte inşaat sektöründe ve satışlarda yeniden bir canlanma bekliyoruz. Emlak fiyatlarında %40'a varan artış ön görüyoruz'' dedi.

Deprem güvenli yapılar ve kaliteli projeler

Atek Holding'in projeleri, depreme dayanıklı inşaat sistemleriyle dikkat çekiyor. Tekinalp, projelerinde kaliteden ödün vermediklerini belirterek, "Zemine kullanılan cihazların deprem sırasında daha az sallanmasını sağlamak amacıyla farklı standart modeller.

Atek Holding'in başarılı projeleri

1995 yılında kurulan Atek Holding, birçok başarılı projeye imza atmış bir şirket olarak inşaat, müteahhitlik, gayrimenkul yatırım, mimarlık, AVM ve otomotiv sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, Çeşme'de Ovacık villa projesi, Reisdere Atek evleri, Yelki ofis merkezi projesi, Marina Atek rezidans ve daha pek çok projeyle temellerini pekiştirdi.