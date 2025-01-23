Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkan Itamar Ben-Gvir istifa etti. Yerine Turizm Bakanı Haim Katz geçici olarak atandı.

İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını protesto ederek hükümetten ayrıldı. The Times of Israel’in haberine göre, Ben-Gvir’in görevden ayrılmasının ardından Turizm Bakanı Haim Katz, geçici olarak Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine getirildi.

Kabinedeki görev değişiklikleri

İsrail kabinesinde bugün yapılan oylama sonucunda Katz, 3 aylık süreyle bakanlık görevini üstlendi. Ayrıca, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi’nin bakanlıklarından istifa eden isimler nedeniyle Necef ve Celile Kalkınma ile Miras Bakanlıklarına da nezaret edecek.

Ben-Gvir, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu defalarca dile getirmiş ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak’ta Yahudi Gücü partisinden diğer bakanlarla birlikte istifa etmişti. Yahudi Gücü Partisi’nden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ile Miras Bakanı Amichai Eliyahu da Ben-Gvir ile birlikte kabineden ayrıldı.