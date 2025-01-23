Balıkesir’de 2025 yılı yatırım projeleri hız kesmeden devam edecek. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 2024'te yapılan yatırımlar ve 2025'te yapılacak projeler detaylı olarak ele alındı. Vali İsmail Ustaoğlu, 267 milyar TL'lik proje bedeliyle 100 yeni yatırımın hayata geçirileceğini duyurdu.

Devam eden projeler

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2024 yılına dair önemli yatırım bilgileri paylaşıldı. Vali Ustaoğlu, 2024 yılı sonunda toplam 571 projenin planlandığını belirtti. Bu projelerden 234’ü tamamlanırken, 240 projede çalışmalar devam ediyor. 58 proje ihale aşamasında olup, 30 projeye çeşitli nedenlerle henüz başlanmadı. Ayrıca 9 projenin tasfiye edildiği bilgisi verildi.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir’e 2025 yılında yapılacak yeni yatırımlarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. 267 milyar TL proje bedeliyle 100 yeni yatırımın planlandığını ve bu projelere 52,9 milyar TL başlangıç ödeneği tahsis edildiğini açıkladı.

2024 yılı yatırımları ve ödenek dağılımı

2024 yılı projelerine ayrılan toplam bütçe 55 milyar TL olarak belirlendi. Yıl sonu itibarıyla 11,4 milyar TL'lik ödenek ayrılırken, 8,3 milyar TL'si harcandı. Yıllara yayılan projeler içinse 9,4 milyar TL harcama yapılmış olup, toplamda 17,7 milyar TL’lik kümülatif harcama gerçekleşti. Vali Ustaoğlu, yatırım projelerinin sektör bazında dağılımını da açıkladı:

Ulaştırma: 64 proje

Eğitim: 106 proje

Tarım: 126 proje

Sağlık: 14 proje

Enerji: 89 proje

Turizm: 23 proje

Madencilik: 9 proje

İmalat: 38 proje

Konut: 9 proje

Diğer Kamu Hizmetleri: 93 proje

2025 yılı yatırım programı

Vali İsmail Ustaoğlu, 2025 yılına yönelik yatırım programında 100 projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu projelerin toplam bedeli 267 milyar TL olarak belirlenmiş olup, yıl başında 52,9 milyar TL ödenek tahsis edildi. Yatırımların termin planına göre zamanında tamamlanması ve ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Vali Ustaoğlu’nun Mesajı: "Yatırımların gerçekleştirilmesinde tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışarak projeleri başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Sağlıklı ve verimli bir yatırım dönemi diliyorum" dedi.