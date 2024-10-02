UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Athletic Bilbao kendi sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. La Liga'da son haftalarda yenilmeyen Bilbao ekibi çıktığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Ernesto Valverde yönetiminde UEFA Avrupa Ligi ilk sınavında ise Roma deplasmanına konuk olan Athletic Bilbao 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırmıştı. İspanyol ekibinin karşı karşıya geleceği ekipler arasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bulunuyor. İspanya temsilcisinin maç öncesi en büyük eksiği ise Unai Simon.

Deplasman ekibi AZ Alkmaar ise Hollanda Eredivisie'de topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Hollanda ekibi Maarten Martens ile namağlup seri yakalamıştı. Son oynadıkları Utrech maçını 2-1 kaybedip bu seriyi bozmuştu. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında ise AZ Alkmaar kendi sahasında Elfsborg'u 3-2 yenerek 3 puanı cebine koydu. Zorlu deplasman öncesi kaleci Westerveld forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Athletic Bilbao kendi sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.