Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, 5 Ekim Cumartesi günü Sivasspor'u konuk edecek. Bu sezon iç sahada oynadığı üç maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan ve Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u ise 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadı’ndaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 14 maçtır evinde yenilgi yüzü görmüyor.

Solet ilk 11'e dönecek

Geçen hafta Samsunspor karşısında 3-1 önde olduğu maçı 4-3 kaybeden Göztepe, bu müsabaka ile yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakatlıkları süren Miroshi, Koray ve Nielsen’in durumu belirsizliğini korurken, Solet’in sahaya çıkmasında engel olmadığı bildirildi.