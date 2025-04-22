Karabağlar’da 23 Nisan coşkusu, miniklerin düzenlediği kortej yürüyüşüyle İnönü Caddesi'ne taştı. Bayrak ve şarkılarla kutlama büyük ilgi gördü.

Miniklerden Ata’ya Sevgi Yolu yürüyüşü

Karabağlar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, miniklerin katıldığı kortej yürüyüşüyle büyük bir coşku içinde kutlandı. Özel Sevgi Yolu Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İnönü Caddesi boyunca yürüyerek bayramın ruhunu sokaklara taşıdı.

Bayraklar ve şarkılarla yürüdüler

Ellerinde Türk bayrakları ve balonlar taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca şarkılar ve marşlar söyleyerek çevredeki vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı. Çocuklar, caddede bulunan esnaf ve balkonlardaki vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Veliler de çocuklara destek vererek korteje katıldı.

Etkinliğin son durağı Atatürk Anıtı oldu

Yürüyüşün son durağı Arap Hasan Mahallesi Muhtarlığı önündeki Atatürk Anıtı oldu. Burada toplanan minikler, hazırladıkları çocuk şarkılarını seslendirdi. Şarkılarla ve gösterilerle renklenen etkinlik, hem öğrenciler hem de katılımcılar için unutulmaz bir 23 Nisan hatırasına dönüştü.

Bayram coşkusu sokaklara taştı

Sevgi Yolu Anaokulu’nun düzenlediği kutlama, İnönü Caddesi'nde yaşayanlara 23 Nisan’ın coşkusunu doyasıya yaşattı. Duygusal anlar, fotoğraf kareleri ve alkışlarla ölümsüzleştirildi.