Athletic Bilbao ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve şifresiz kanallar belli oldu.
Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı 1 Mayıs 2025 Perşembe günü devam ediyor. İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti.
Athletic Bilbao – Manchester United maçı, saat 22.00’de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Athletic Bilbao - Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanacak?
TRT 1 yayın bilgileri (Şifresiz)
Athletic Bilbao - Manchester Utd maçını Türkiye’de şifresiz olarak yayınlayacak kanal TRT 1 oldu. TRT 1’i izleyebileceğiniz platformlar şöyle:
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Digiturk: 23. kanal
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D-Smart: 26. kanal
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Kablo TV: 22. kanal
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Tivibu: 22. kanal
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Turkcell TV+: 21. kanal
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Fil Box: 20. kanal
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Vodafone TV: 21. kanal
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Uydu: Türksat üzerinden şifresiz
CBC Sport yayın bilgileri (Şifreli)
Azerbaycan merkezli CBC Sport kanalı da karşılaşmayı canlı yayınlayacak. Yayın bilgileri şu şekilde:
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Uydu: Azerspace 46E
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Yayın Şekli: Şifreli
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Erişim: Uydu ve internet üzerinden erişim sağlanabilir
Athletic Bilbao - Manchester United maçı nerede ve ne zaman oynanacak?
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Tarih: 1 Mayıs 2025 Perşembe
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Saat: 22.00
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Stadyum: San Mamés Stadyumu, Bilbao
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Etkinlik: UEFA Avrupa Ligi Yarı Final 1. Maçı