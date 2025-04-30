Athletic Bilbao ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve şifresiz kanallar belli oldu.

Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı 1 Mayıs 2025 Perşembe günü devam ediyor. İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti.

Athletic Bilbao – Manchester United maçı, saat 22.00’de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Athletic Bilbao - Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TRT 1 yayın bilgileri (Şifresiz)

Athletic Bilbao - Manchester Utd maçını Türkiye’de şifresiz olarak yayınlayacak kanal TRT 1 oldu. TRT 1’i izleyebileceğiniz platformlar şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Vodafone TV: 21. kanal

Uydu: Türksat üzerinden şifresiz

CBC Sport yayın bilgileri (Şifreli)

Azerbaycan merkezli CBC Sport kanalı da karşılaşmayı canlı yayınlayacak. Yayın bilgileri şu şekilde:

Uydu: Azerspace 46E

Yayın Şekli: Şifreli

Erişim: Uydu ve internet üzerinden erişim sağlanabilir

Athletic Bilbao - Manchester United maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Tarih: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Saat: 22.00

Stadyum: San Mamés Stadyumu, Bilbao

Etkinlik: UEFA Avrupa Ligi Yarı Final 1. Maçı