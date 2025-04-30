Muğla'da 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Kapalıçarşı fiyatlarına göre gram altın 4160 TL'ye kadar yükseldi. Kuyumcuların alış fiyatı ise 4105 TL civarında. Serbest piyasada ise gram altın 4095 TL seviyesinden satılıyor.

Çeyrek altın 6829 tl seviyesini gördü

Muğla'da yeni tarihli çeyrek altın 6797 TL'ye, eski tarihli çeyrek ise 6787 TL'ye kadar yükseldi. Serbest piyasada ise 2025 tarihli çeyrek altının satış fiyatı 6829 TL olarak kayıtlara geçti. Bozdurma fiyatı ise 6788 TL civarında.

Ziynet altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir

Yarım ziynet altını Muğla kuyumcularında 13575 TL'ye satılırken, tam ziynet altını 27046 TL'den işlem görüyor. Gremse ziynet altını ise 67667 TL gibi yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Serbest piyasada fiyatlar bu değerlerin de üzerine çıkabiliyor.

Cumhuriyet altını 27751 tl'ye kadar çıktı

Muğla'da Cumhuriyet altını yatırımcının gözdesi olmayı sürdürüyor. Ata altını kuyumcularda 27751 TL'den satılırken, 5'li Ata altını 138395 TL'ye kadar yükseldi. Serbest piyasada ise Cumhuriyet Ata Lirası 27176 TL seviyelerinden işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatları da yükselişte

22 ayar bilezik gram fiyatı Muğla'da 3955 TL'ye ulaştı. Serbest piyasadaki alış-satış fiyatları ise 3732 TL ile 3752 TL arasında değişiyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bilezik fiyatlarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Altın yatırımcısı, piyasalardaki bu yukarı yönlü hareketi yakından izlerken, Muğla'da altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde hangi yönde ilerleyeceği merak konusu...