UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Athletic Bilbao deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında Rangers'ı konuk edecek. İlk maçta uzun bir süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Bilbao beraberliğe razı olup tur şansını evine taşımıştı. Bilbao son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken Rangers son 5 maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet aldı.

Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı Athletic Bilbao-Rangers mücadelesi 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da tabii spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.