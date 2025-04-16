İzki̇tapfest 2025 Başlıyor Kültürpark’ta Kitap Şöleni!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST-5. İzmir Kitap Fuarı, 18-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleşecek. “Çocuk ve Sanat” temasıyla kitapseverleri bir araya getirecek fuarda, imza günlerinden sergilere kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Etkinliklerin tamamına katılım ücretsiz olacak.

Fuar 10 gün sürecek, giriş ücretsiz

İzkitapfest 2025, 18 Nisan’da saat 14.00’te Kültürpark Lozan Kapısı önünde yapılacak açılış töreniyle başlayacak. 27 Nisan’a kadar devam edecek olan fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Katılım tamamen ücretsiz olacak.

Festival havasında geçmesi beklenen fuarda çocuklara özel atölyeler, sanat temalı söyleşiler ve sergiler yer alacak. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri de fuar kapsamında düzenlenecek.

600’ün üzerinde etkinlik: Söyleşiler, imzalar, sergiler

İzkitapfest 2025 kapsamında 247 yayınevi ve sahaf stant açacak. Toplamda 600’ü aşkın etkinlikte yazarlar, okurlarla bir araya gelecek. Söyleşiler, imza günleri ve sergilerle dolu etkinlik programı, Kültürpark’ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Onur konukları: Behiç Ak ve Wilhelm Schmid

Fuarın onur konuklarından Behiç Ak, 18 Nisan’da “Sanat ve Edebiyat” konulu bir söyleşide yer alacak. Ayrıca İzmir Sanat Merkezi’nde 18-22 Nisan tarihleri arasında karikatür sergisi de açacak.

Uluslararası onur konuğu Wilhelm Schmid ise 19 Nisan’da “Mutlu Olmaya Çalışmak” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Ünlü kalemler Kültürpark’ta

İzkitapfest 2025’e katılacak yazarlar arasında Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Sinan Meydan, İlber Ortaylı, Timur Soykan ve Ayşe Tolga gibi isimler bulunuyor. Bu yazarlar hem kitaplarını imzalayacak hem de söyleşilerle okurlarıyla buluşacak.

Etkinlik takvimi ve detaylar

Etkinlik takvimi, katılımcı yayınevleri listesi, ulaşım bilgileri ve daha fazlası fuarın resmi internet sitesi www.kitapizmir.com adresinde yer alıyor. Kitap fuarı, 18-27 Nisan ve 17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında iki kez düzenlenecek.