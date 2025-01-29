UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk sezonu devam ederken, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i konuk etmeye hazırlanıyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen iki takım, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst tur için avantaj yakalamayı hedefliyor.
Athletic Bilbao - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Athletic Bilbao - Viktoria Plzen karşılaşması, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak. Mücadele, Türkiye’de Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
İki takım da playoff sıralamasında yer alırken, olası mağlubiyet veya galibiyet durumunda sıralamaları değişebilir.
Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Tabii platformu üzerinden canlı takip edebilirler.