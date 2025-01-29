Bunlar da ilginizi çekebilir

Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Tabii platformu üzerinden canlı takip edebilirler.

İki takım da playoff sıralamasında yer alırken, olası mağlubiyet veya galibiyet durumunda sıralamaları değişebilir.

Twente - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Twente - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 'nde yeni formatın ilk sezonu devam ederken, İspanyol ekibi Athletic Bilbao , Çekya temsilcisi Viktoria Plzen 'i konuk etmeye hazırlanıyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen iki takım, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst tur için avantaj yakalamayı hedefliyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.