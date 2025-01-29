Sosyal medya platformlarında "Türkiye’de 2025 yılında 7,9 büyüklüğünde deprem oldu" iddiasıyla paylaşılan video, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Gerçeği yansıtmayan bu içerik binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve hızla yayıldı.

Söz konusu video, Türkiye'den bağımsız görüntülerle oluşturulmuş bir manipülasyon içeriyordu. Fransız haber ajansı AFP, videonun izini sürdü ve görüntülerin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığını ortaya koydu.

"2025 Türkiye için dua edin" mesajı da sahte çıktı

AFP’nin yaptığı incelemeye göre, videonun iki ayrı bölümden oluştuğu belirlendi. İlk bölümde, Ocak 2023’te Dubai’de kaydedilmiş bir fırtına görüntüsüyle Gazze’deki bir cami sahnesinin birleştirildiği ortaya çıktı. Facebook'ta paylaşılan videoda "2025 Türkiye için dua edin" ve "7,9 büyüklüğünde deprem" ifadeleri yer alıyordu.

Gerçek dışı video 6 bin 200’den fazla paylaşıldı

16 Ocak 2025’te yayılan sahte video, 6 bin 200’den fazla kez paylaşıldı ve binlerce etkileşim aldı. Görüntülerde:

Binaların önünde toplanan insanlar,

Cep telefonuyla kayıt yapan bir adam,

Diz çökerek dua eden bir kişi,

Bir cami üzerinde dua eden eller şeklinde bir bulut yer alıyordu.

Ancak videonun gerçek olmadığı ve farklı olaylardan alınan kesitlerin birleştirildiği AFP’nin tersine görsel aramalarıyla kesinleşti.

AFP Fact Check ekibi, videodaki ilk görüntünün Ocak 2023’te TikTok’ta paylaşılan bir videoya ait olduğunu tespit etti. Bu görüntülerin, Dubai’deki Zam Zam Tower önünde çekildiği anlaşıldı.