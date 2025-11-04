Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden atlayış yapan 37 yaşındaki Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov, kontrolünü kaybedip kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

FETHİYE’DE PARAŞÜT FACİASI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trajik olayda, Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov (37) Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden yaptığı atlayış sırasında kontrolünü kaybederek kayalıklara düştü. Talihsiz sporcu olay yerinde yaşamını yitirdi.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP KAYALIKLARA ÇARPTI

Olay, saat 14.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde meydana geldi. Tekli (single) atlayış gerçekleştiren Gribanov, havada kısa bir süre süzülmesinin ardından paraşütünün kontrolünü kaybederek ormanlık alandaki kayalıklara düştü.

Kazayı gören diğer paraşüt pilotları, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Rus paraşütçünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Vıacheslav Gribanov’un cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Jandarma ve savcılık ekipleri, paraşütün hava akımı veya ekipman arızası nedeniyle kontrolden çıkıp çıkmadığını tespit etmek üzere teknik inceleme başlattı.