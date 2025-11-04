Gaziemir Belediyesi, budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bahçe atıklarının cadde, sokak ve çöp konteynerlerine atılmasının önüne geçmek amacıyla randevulu sistemle bu atıkları adresten almaya başladı. Bitki atıklarını kontrolsüzce atanlara ise idari para cezası uygulanacak.

Gaziemir Belediyesi, site ve apartman bahçelerinde yapılan budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bahçe atıklarının sistemli bir şekilde toplanmasını sağlamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen sistem kapsamında, ağaç ve bitki dalları vatandaşların adresinden alınıyor.

Yeni uygulamayla, bahçe atıklarını aldırmak isteyen vatandaşlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne başvurarak randevu oluşturabiliyor. Başvuru sırasında müdürlüğün belirlediği gün ve saatte, belediye ekipleri adrese giderek bitki atıklarını alıyor. Adresten alınan bu atıklar, bertaraf tesislerine taşınarak geri dönüştürülüyor. Yeni uygulamayla hem doğa korunacak hem de atıklar ekonomik değere dönüştürülecek. Atıkların miktarına göre belirlenen ücret karşılığında verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne başvuru yaparak ya da 0 232 999 0 251 numaralı telefondan 1113-1114 dâhili hatlarını arayarak randevu oluşturabiliyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde cadde, sokak ve çöp konteynerlerinin kenarına bahçe atıklarını bıraktığı tespit edilen kişilere ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi kapsamında para cezası uygulanıyor.

Başkan Ünal Işık’tan çağrı

Çevreyi korumanın tüm yurttaşların sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “İlçemizde temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent oluşturmak en büyük önceliklerimizden biri. Bahçe atıklarının kontrolsüz şekilde cadde ve sokaklara bırakılması, hem çevre kirliliğine hem de kent estetiğinin bozulmasına neden oluyor. Bu olumsuzlukların önüne geçmek ve doğal kaynaklarımızı korumak için randevulu toplama sistemini hayata geçirdik. Komşularımızdan ricamız, çevreye karşı duyarlı davranmaları ve bu sistemi aktif olarak kullanmaları. Gaziemir’imizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.