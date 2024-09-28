İspanya LaLiga’da oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Real Madrid’de gözler Atletico Madrid karşılaşmasına çevrildi. Eflatun-beyazlılar bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 2 kez puan kaybı yaşarken ezeli rakibi Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Alaves karşılaşmasında sakatlanan yıldız golcü Mbappe, derbi mücadelesinde sahada olamayacak. Atletico Madrid bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşamda 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Madrid derbisinde ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Atletico Madrid’de Antoine Griezmann, Llorente, Julian Alvarez, Sörloth gibi oyuncuların yükselen form grafiği dikkat çekti.

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya LaLiga’da 8. haftada Madrid derbisi oynanacak. Atletico Madrid’in Real Madrid’i konuk edeceği mücadele 29 Eylül Pazar günü saat 22:00’da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler oynayacak mı?

Atletico Madrid karşısında Real Madrid’de hücum hattında Vinicius Junior, Rodrygo gibi isimlerin sahaya ilk 11’de çıkmasına garanti gözüyle bakılıyor. Bu ikilinin arkasında da Milli futbolcumuz Arda Güler’in olması bekleniyor. Ancelotti’nin Mbappe’nin sakatlığından dolayı Arda Güler’i sahaya süreceği ifade edildi.

Arda Güler 2024-25 sezonunda LaLiga’da bu sezon 6 karşılaşmada toplam 240 dakika süre aldı. Milli oyuncu gol ve asist katkısı üretemedi.