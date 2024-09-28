Bu sezon beklentilerin uzağında başlayan iki takım 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Manchester United, kendi sahasında Tottenham’ı konuk ediyor. Eleştirilerin odağı haline gelen Ten Hag’ın öğrencileri bu maçta 3 puan hedefiyle çıkıyor. Avrupa arenasında Twente ile berabere kalan kırmızı şeytanlar için bu maç dönüm noktası haline geldi. Ev sahibi Manchester United bu sezon çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Tottenham ise ligde 7 puan topladı. Konuk ekip Angelos Postecoglou ile 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United bu sezon Manchester City, Liverpool, Arsenal gibi takımlarla şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak istiyor.



Erik ten Hag’ın öğrencileri çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



Tottenham’da benzer şekilde oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet çıkardı. Tottenham etkili hücum hattıyla dikkat çekerken rakip fileleri 9 kez sarstı ve kalesinde 5 gol gördü.



Manchester United - Tottenham mücadelesi 29 Eylül Pazar günü saat 18:30’da başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 3 ekranlarında naklen yayınlanacak.