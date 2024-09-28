Formula 1 Amerika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Amerika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu sezon beklentilerin uzağında başlayan iki takım 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Manchester United, kendi sahasında Tottenham’ı konuk ediyor. Eleştirilerin odağı haline gelen Ten Hag’ın öğrencileri bu maçta 3 puan hedefiyle çıkıyor. Avrupa arenasında Twente ile berabere kalan kırmızı şeytanlar için bu maç dönüm noktası haline geldi. Ev sahibi Manchester United bu sezon çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Tottenham ise ligde 7 puan topladı. Konuk ekip Angelos Postecoglou ile 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United bu sezon Manchester City, Liverpool, Arsenal gibi takımlarla şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak istiyor.

Erik ten Hag’ın öğrencileri çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Tottenham’da benzer şekilde oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet çıkardı. Tottenham etkili hücum hattıyla dikkat çekerken rakip fileleri 9 kez sarstı ve kalesinde 5 gol gördü.

Manchester United - Tottenham mücadelesi 29 Eylül Pazar günü saat 18:30’da başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 3 ekranlarında naklen yayınlanacak.

Editör: Hakan Baş