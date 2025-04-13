Atletico Madrid - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da Atletico Madrid ile Valladolid, 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV'den canlı yayınlanacak.
Atletico Madrid - Valladolid maçı canlı yayın bilgileri
İspanya La Liga’da 31. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk hedefini sürdüren Ev sahibi takım, evinde Valladolid ile karşılaşacak. Taraftarlar maçın saatini, yayıncı kanalı ve platform bilgilerini merak ediyor.
Maç Bilgileri
- Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 22.00 (TSİ)
- Stadyum: Civitas Metropolitano, Madrid
- Yayın Kanalları: S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV
Yayın detayları
S Sport
- Kablo TV: 240
- Tivibu: 73
- Turkcell TV+: 77
- Vodafone TV: 11
- Uydu / İnternet: Türksat ve ssportplus.com üzerinden izlenebilir (şifreli)
S Sport Plus
- İnternet üzerinden canlı ve şifreli yayın
- Mobil uygulamalar ve web tarayıcılar üzerinden izlenebilir
Tuttur TV
- İddaa sistemine bağlı dijital platform üzerinden izlenebilir (şifreli)
Maç öncesi son durum
- İspanyol devi Madrid, La Liga’da üst sıralardaki konumunu korumak ve Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.
- Valladolid ise düşme hattının hemen üzerinde ve puan almak için sahaya çıkacak.
- İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Atletico Madrid deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ