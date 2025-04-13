Atletico Madrid - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’da 31. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk hedefini sürdüren Ev sahibi takım , evinde Valladolid ile karşılaşacak. Taraftarlar maçın saatini, yayıncı kanalı ve platform bilgilerini merak ediyor.

La Liga'da Atletico Madrid ile Valladolid, 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç S Sport , S Sport Plus ve Tuttur TV 'den canlı yayınlanacak.

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