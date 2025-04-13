Bournemouth – Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Fulham 14 Nisan Pazartesi saat 22.00’de karşılaşacak. Maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bournemouth - Fulham maçı canlı yayın bilgileri
İngiltere Premier Lig’de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Bournemouth, sahasında Fulham’ı ağırlıyor. Orta sıralardaki konumlarını sağlamlaştırmak isteyen iki ekip, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.
Maç detayları
- Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 22.00 (Türkiye saati)
- Stadyum: Vitality Stadium, Bournemouth
- Yayın Kanalı: beIN Sports 3 (şifreli yayın)
Yayın bilgileri
beIN Sports 3 (Şifreli yayın)
- Digiturk: 79
- Kablo TV: 234
- İzleme: beIN Connect üzerinden canlı izlenebilir
- Uydu: Türksat uydusu (şifreli yayın)
Maç öncesi notlar
- Bournemouth, ligde son 5 maçta 2 galibiyet alarak orta sıralarda kalmayı başardı.
- Fulham ise Avrupa kupalarına katılma hedefinden uzaklaşsa da prestij mücadelesi veriyor.
- İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fulham 2-1 kazanmıştı.