Bournemouth – Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

İngiltere Premier Lig’de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Bournemouth , sahasında Fulham ’ı ağırlıyor. Orta sıralardaki konumlarını sağlamlaştırmak isteyen iki ekip, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Eyüpspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Fulham 14 Nisan Pazartesi saat 22.00’de karşılaşacak. Maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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