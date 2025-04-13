İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Fulham 14 Nisan Pazartesi saat 22.00’de karşılaşacak. Maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Eyüpspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth - Fulham maçı canlı yayın bilgileri

İngiltere Premier Lig’de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Bournemouth, sahasında Fulham’ı ağırlıyor. Orta sıralardaki konumlarını sağlamlaştırmak isteyen iki ekip, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Maç detayları

  • Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
  • Saat: 22.00 (Türkiye saati)
  • Stadyum: Vitality Stadium, Bournemouth
  • Yayın Kanalı: beIN Sports 3 (şifreli yayın)

Bournemouth – Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yayın bilgileri

beIN Sports 3 (Şifreli yayın)

  • Digiturk: 79
  • Kablo TV: 234
  • İzleme: beIN Connect üzerinden canlı izlenebilir
  • Uydu: Türksat uydusu (şifreli yayın)

Maç öncesi notlar

  • Bournemouth, ligde son 5 maçta 2 galibiyet alarak orta sıralarda kalmayı başardı.
  • Fulham ise Avrupa kupalarına katılma hedefinden uzaklaşsa da prestij mücadelesi veriyor.
  • İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fulham 2-1 kazanmıştı.