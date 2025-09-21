Üç dönemdir görev yapan önceki ilçe başkanı Volkan Evci, parti tüzüğü gereği yeniden aday olamazken, yapılan seçimde Attila Beyli yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

Toplantıya; İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Bulgan, İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İl Divan Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları katıldı. CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları da çelenk göndererek kongreyi kutladı.

Divan Başkanlığı’na Ali Barış Ercan, üyeliklere ise Hülya Türkoğlu, Fisun Örük, Kemal Sar ve Şakir Kızılocak oybirliğiyle seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun mesajı salonda ayakta dinlendi.

Dervişoğlu mesajında, “Ülkemizin zor bir dönemde olduğu bu süreçte, kongrelerimiz demokrasimizin önemli adımlarıdır. Yumruklarımızı değil, ellerimizi milletimize uzatıyoruz. Kongremiz hayırlara vesile olsun” dedi.

Önceki ilçe başkanı Volkan Evci, görev süresince yaşadıklarını paylaştı. Evci, “İYİ Parti’de siyaset yaparken vatandaşların taleplerini dinledik, özellikle ekonomi ve dış politika soruları öne çıktı. Medyada yeterince görünemiyoruz çünkü çoğu mecra iktidarın kontrolünde. Yeni yönetime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, kongrenin önemine dikkat çekerek, “Oluşturulan yeni kadrolarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizin karanlık tablodan çıkıp yeniden aydınlığa kavuşması için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Bulgan, ülkedeki ekonomik ve siyasi risklere dikkat çekti. Bulgan, “Türkiye zor bir ateş çemberinden geçiyor. Medyada görünürlüğümüz sınırlı, ancak sahada vatandaşla birebir iletişim kurarak sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Terör ve güvenlik konularında şeffaflık şarttır” ifadelerini kullandı.

Tek aday olarak seçilen Attila Beyli, konuşmasında geçmiş yönetime teşekkür ederek, “İYİ Parti bir umut hareketidir. Sadece muhalefet değil, milli vicdanın sesi olmayı sürdüreceğiz. Türk milletinin birliğini ve hukukun üstünlüğünü korumak asli görevimizdir. Bu bilinçle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Nadide Emre, Aynur İmrak, Havva Evci, Ahmet Nazlı, Ozan Atilla, Vesile Erdem, Sevgi Ertik, M. Rauf Sancaktar, Hülya Özel, Ömer Akkaya, Kemal Sarı, Mehmet Durak, Murat Kara, Namık Öztürk, Mehmet Uğur ve Münür Yakışır.

İl Delegeliği Asil Üyeleri: Attila Beyli, Volkan Evci, Nadide Emre, Havva Evci, Aynur İmrak, Ahmet Nazlı ve Vesile Erdem olarak belirlendi.