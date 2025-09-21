Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yapılan planlamalarla okul giriş ve çıkış saatlerine uyumlu seferler devreye alındı, ihtiyaç duyulan bölgelerde ise yeni otobüs hatları hizmete başladı.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte özellikle yoğun öğrenci nüfusunun bulunduğu güzergâhlarda ek hatlar açıldı.

• 15-A hattı: Evrenos-Muradiye-Karaali-Mostem güzergâhında sabah 08.00’de hareket ederken, akşam dönüş seferleri 16.10 ve 16.20’de yapılacak.

• 15-B hattı: Muradiye-Horozköy-Güzelyurt-Millet Çarşısı-Balık Keyfi-Magnesia güzergâhında sabah 07.30’da öğrencileri okullarına taşıyacak, dönüş seferi ise 16.10’da yapılacak.

• 15-C hattı: Çukurçeşme’den başlayarak Şehir Hastanesi, Alaybey, Ulupark, Karaköy, Mimar Sinan Bulvarı, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Bankalar Caddesi, 23 Nisan İlköğretim Okulu, Kentpark ve Göçmen Evleri güzergâhından geçerek Muradiye ve Bülent Koşmaz Fen Lisesi’ne ulaşacak. Sabah saat 07.25 ve 07.35’te iki ayrı araç sefer yaparken, dönüş seferi 16.10’da olacak.

• Mostem özel seferi: Barbaros Kavşağı, Horozköy, Göçmen Evleri, Polinas Meslek Lisesi, Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Çukurova Kimya güzergâhından öğrencileri toplayarak Mostem’e taşıyacak. Sabah seferi 07.40’ta, dönüş seferi ise 16.20’de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi yalnızca merkezde değil, ilçelerde de öğrenci yoğunluğuna göre sefer saatlerini yeniden düzenledi. Mahallelere giden otobüslerin saatleri, okul ders başlangıç ve bitiş saatleriyle uyumlu hale getirildi. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde ek seferler de programa eklendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin ulaşımda mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı. Açıklamada, yeni eğitim dönemine özel yapılan bu düzenlemeler sayesinde öğrencilerin daha güvenli, düzenli ve konforlu bir şekilde okullarına ulaştırılacağı ifade edildi. Ayrıca, vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda önümüzdeki süreçte ek planlama ve düzenlemelerin de yapılacağı bildirildi.