Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki M.A.'nın av sırasında elindeki ruhsatsız tüfeğin kazara ateş alması sonucu kuzeni Z.Y.A. (12) hayatını kaybetti. Olayın ardından M.A. ve ailesi tutuklandı.

Av sırasında gerçekleşen talihsiz kaza

Olay, 15 Aralık sabahı Çubuk ilçesinde meydana geldi. M.A. (17), av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kuzeni Z.Y.A.'yı başından vurarak ölümüne neden oldu. Talihsiz kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

İfadeleri alınan aile üyeleri tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kuzen M.A., baba M.A. ve amca E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi.