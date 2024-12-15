Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, 21 düzensiz göçmen yakalandı. Arama sırasında, botta 4 çocuk da bulunuyordu.

Sahil Güvenlik, hareket halindeki lastik botu durdurdu

Sahil Güvenlik ekipleri, Datça açıklarında hareket halindeki bir lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Hızla bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu, lastik botu durdurarak içerisindeki 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu göçmenler arasında 4 çocuk da yer aldı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için ilgili makamlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.