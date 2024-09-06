Av yasağının bitmesiyle gözler balık tezgâhlarına çevrildi. Balık sezonun başında ağlara en çok palamut yakalanırken balıkçılar bu bereketin önümüzdeki zamanlarda da devam edeceğini söyledi. Deniz bu sene balıkçının da yüzünü güldürdü ancak Türkiye'nin üç bir yanı denizle çevrili olmasına rağmen vatandaş balığı hâlâ yüksek fiyatlara satın alıyor.

Türkiye'de 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla son buldu. “Vira bismillah” diyerek ağlarını denize atana balıkçılar avdan yüzleri gülerek geri döndüler. Av sezonun başlamasıyla dolan tezgâhlarda yıldız bu sene palamut balığı oldu. Balıkçı Fatih Gümüş, Palamut balığını ise hamsi, sardalye ve istavritin takip ettiğini söyledi.

Gümüş, balıktan yana zengin başlayan bu sezonun ilerleyen dönemlerde de böyle devam edeceği öngörüyor. Balıkçı Gümüş bu seneki ballık bolluğundan kaynaklı balıkçıların memnun olduğunu dile getirirdi.

“Tanesi 80-100 lira civarında”

Ağlarda en çok olan palamut balığı olduğunu belirten 35 yıllık balıkçı Fatih Gümüş, “Şu an en revaçta olan balık palamut. Bu sene bol olan balıklar palamut ve hamsi. Palamutun tanesi 80-100 lira civarında. Palamut ve hamsi dışında sardalye ve istavrit de var bu sene çeşitler bol olacak. Balıkçılık bu sene maşallah iyi oldu, inşallah sonuna kadar da böyle gider. Denizde aşırı derecede palamut var şu anda. Önümüzdeki dönemlerde de palamut olacaktır bu sene bol şekilde var. Bu sene bol bol palamut yiyeceğiz inşallah peşinden çinekop da gelir” dedi.

Sezondan memnun olan balıkçı Gümüş, “Torik balığı vardı geçen sene yani palamutun büyüğü olan bir balık. Geçen sene torik balığının denize fazla yumurta bırakmasıyla bu sene çok fazla palmut var. Biz şu an onun bereketini yiyoruz. Bu sene bitmez bu palamut, hamsi de var yanında, bu sene balıkta sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Dördü 400 lira

Pazar alışverişi yapan Galip Kaya Boran, fiyatlardan memnun kaldığını söyleyerek, “Yerli palamut aldık. Ben dört tane aldım büyük olanlardan 400 TL tuttu. Bana göre fiyatları güzel. Herkese almalarını tavsiye ederim. Balık sezonu yeni başladı zaten daha iyi yerlere gelmesini bekliyorum” dedi.