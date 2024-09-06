İzmir'de 6 Eylül Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 6 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH 06.09.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BUCA KARANFİL, GAZİLER, ŞİRİNKAPI 06.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME SAKARYA 05.09.2024 saat 23:00 ile 06.09.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. GÜZELBAHÇE YELKİ 06.09.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA BOSTANLI 06.09.2024 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES TEKELİ 06.09.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ DOLAYLAR, MURSALLI 05.09.2024 saat 20:30 ile 06.09.2024 saat 10:00 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ YENİCEKÖY, KARADOĞAN, GÜNLÜCE, GÖLCÜK, KAZANLI, BOZCAYAKA, BALABANLI 06.09.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.