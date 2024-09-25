İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen ilginç bir olayda, sürücüsü çıkmaz bir sokaktan manevra yaparak çıkmaya çalışırken, merdivenleri yol zannedip aracıyla merdivenlere çıktı. Sürücünün merdivenleri fark etmesiyle birlikte frene basmasına rağmen, otomobili merdivenlerde asılı kaldı.

Olayın detayları

Sürücü, iki bina arasındaki dar boşluğu yol olarak değerlendirdi ve manevra yapmak üzere direksiyonu kırdı. Ancak, aracın merdivenlerde asılı kaldığını fark edince panikleyen sürücü, otomobilin kaymasını önlemek için frene bastı. Bu süreçte, çevredekilerin de yardımıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.

Otomobilin merdivenlere asılı kaldığını gören mahalle sakinleri, sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Ancak, yapılan tüm çabalara rağmen araç merdivenlerden kurtarılamadı. Sürücünün uzun süre mahsur kaldığı araçta, durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler, olay yerine çekici çağırdı.

Kurtarma çalışmaları

Çekici yardımıyla halat kullanılarak yukarı çekilen otomobil, sonunda merdivenlerden kurtarıldı. Olayın sonunda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü, araç kurtarıldıktan sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.