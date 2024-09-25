Muğla'da 25 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 31°C'ye kadar yükseliyor. Ancak hissedilen sıcaklık, nem oranının da etkisiyle benzer seviyelerde seyrediyor. Özellikle öğle saatlerinde (12.00-15.00) nem oranı yüzde 26 ile düşük kalırken, rüzgarın ortalama 10 km/sa hızında esmesi bekleniyor. Maksimum rüzgar hızının ise 30 km/sa seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Öğleden sonra (15.00-18.00) hava sıcaklığı 27°C'ye düşüyor. Bu süreçte nem oranı artarak yüzde 30’a çıkarken, rüzgarın hızı biraz azalıyor. Akşam saatlerinde (18.00-21.00) ise sıcaklıklar 23°C'ye iniyor ve nem oranı yüzde 43'e yükseliyor. Akşam serinliğinin hissedileceği bu saatlerde, rüzgar ortalama 10 km/sa hızında esecek.

Gece saatlerinde (21.00-24.00) Muğla semalarında az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19°C'ye kadar düşerken, nem oranı yüzde 48 seviyesine yükseliyor. Rüzgar hızı ise bu saatlerde 7 km/sa civarında olacak, ancak anlık maksimum rüzgar hızları 24 km/sa'ye kadar ulaşabilecek.