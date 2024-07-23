Tahtakale Mahallesi Servis Sokak üzerinde bulunan hurdacıda, saat 11.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda malzemelerin alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü ve kontrol edilemez hale geldi.

Çevredeki işyerleri tahliye edildi

Yangının hızla büyümesi ve hurdacıda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevredeki işyerlerinde çalışanlar hızla tahliye edildi. Patlamalar, çevredeki bazı işyerlerinde hasara neden oldu. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale başladı.

İtfaiyenin yoğun müdahalesi sürüyor

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.