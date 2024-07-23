Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak kullanılabilmesi uygulaması 3 Haziran'da başladı. Bu yenilikle birlikte BES yatırımcıları, birikimlerini bozdurmadan uygun faizli kredi alabilecek.

BES yatırımcılarına uygun faizli kredi imkânı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması, 3 Haziran'dan itibaren hayata geçti. Bu yeni düzenleme, BES birikimlerini bozdurmadan bankalardan uygun faizli kredi almanın yolunu açtı.

Hangi bankalar kredi veriyor?

Şu an itibarıyla sadece Türkiye İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Albaraka Türk ve Halk Bank, BES birikimleri karşılığında müşterilerine kredi veriyor. BES teminatlı kredilerin, ortalama kredi koşullarına göre daha uygun şartlar ve düşük faiz oranları sunduğu belirtiliyor.

Avantajlar neler?

Bu yeni kredi türü, BES yatırımcılarına birçok avantaj sağlıyor:

Uygun Faiz Oranları : BES teminatlı krediler, diğer ihtiyaç kredilerine göre daha düşük faiz oranları sunuyor.

: BES teminatlı krediler, diğer ihtiyaç kredilerine göre daha düşük faiz oranları sunuyor. Hakların Korunması : Nakit ihtiyacı için BES'ini bozdurmak zorunda kalan yatırımcılar, bu krediyi kullanarak kazanılmış haklarını kaybetmeden finansman sağlayabiliyor.

: Nakit ihtiyacı için BES'ini bozdurmak zorunda kalan yatırımcılar, bu krediyi kullanarak kazanılmış haklarını kaybetmeden finansman sağlayabiliyor. Birikimlerin Devamı: Teminat olarak gösterilen BES tutarları, Alacağın Devri Fonları’nda değer kazanmaya devam ediyor. Prim ödemeleri sürdürüldükçe devlet katkısı alınmaya devam ediliyor.

100 bin TL’lik BES’e 83 Bin TL kredi

Örneğin, Türkiye İş Bankası, BES teminatlı kredi uygulamasında müşterilerinden talep ettikleri kredi tutarının %120’si kadar BES birikimi olması şartı arıyor. Buna göre, BES hesabında 100 bin TL birikimi olan bir müşteri, İş Bankası'ndan azami 83 bin 333 TL kredi kullanabiliyor.

Büyük kredi imkanları

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, BES teminatlı ihtiyaç kredisi ile uygun faiz oranları ve cazip koşullarla kredi kullanma fırsatı sunduklarını belirtiyor. BES birikimlerinin yasal kesintiler ve stopaj kesintileri dışında kalan tutarı teminat olarak gösterilebiliyor. TEB'in uyguladığı marj oranı %100 olup, BES birikimleri için devlet katkısı hariç 2 milyon TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor.

1,2 katı şartı

Halkbank, kredi karşılığında teminat alınacak BES birikimlerinin talep edilen kredi tutarının 1,2 katı olması şartını arıyor. Bu şekilde, BES yatırımcıları birikimlerinin belirli bir oranında kredi kullanabiliyor.

Kredi borcu ödenmezse ne olacak?

Kredi borcu ödendiğinde, temlik fonunda yer alan tutarlar katılımcının tercih ettiği BES fonlarına yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka, blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edecek ve elde edilen tutarla alacağını tahsil edecek. Kalan tutar, yine katılımcının BES hesabına aktarılacak.

Fonu siz seçeceksiniz!

BES teminatlı kredi için başvuranların teminatları, alacağın devri fonlarında değerlenecek. Anadolu Hayat ve Emeklilik, Türkiye Hayat ve Emeklilik firmaları bu fonlar için yetkilendirilmiş durumda. Faizli ve faizsiz fon seçenekleri sunuluyor. Anadolu Hayat ve Emeklilik faizli fon, Türkiye Hayat ve Emeklilik ise faizsiz fon sunuyor.

Kredinin vadesi yasa ile sınırlı

BES teminatlı ihtiyaç kredisi ürününde, ihtiyaç kredisi yasal vade kuralları geçerli. Maksimum kullanım vadesi; 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin 1 TL - 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzeri 12 ay vade imkanı var. Cep telefonu alımlarında yasal vade 12 bin TL’ye kadar 12 ay, 12 bin TL üzerinde 3 ay ile sınırlı.