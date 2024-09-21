Merkez Bankası, son faiz kararını açıkladı ve politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomi çevrelerinde bu kararın ardından gözler, bankaların uyguladığı mevduat faizlerine çevrildi. Faiz oranlarındaki bu yüksek seyrin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 1 milyon TL'lik bir mevduatın getirisi de yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Mevduat faizlerinde son durum

Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankaların mevduat faiz oranları netleşti. Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 54,01 ile yüzde 60,16 arasında değişirken, daha uzun vadelerde bu oran yüzde 36,37 seviyesine kadar düşebiliyor. Yatırımcılar için yüksek mevduat faizleri, enflasyon karşısında bir koruma mekanizması olarak öne çıkıyor.

1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?

1 milyon TL'lik bir mevduat hesabına sahip olan yatırımcı, ortalama yüzde 45 faiz oranı ile aylık net 45 bin TL'lik bir getiri elde ediyor. Bu oran, özellikle yüksek enflasyon ortamında tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

Faizler ne zamana kadar yüksek kalacak?

Uzmanlar, yıl sonuna kadar faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörüyor. Yıl sonunda küçük bir faiz indirimi beklentisi olsa da, enflasyonda belirgin bir iyileşme olmadan ciddi bir faiz indirimi beklenmiyor. Döviz tevdiat hesaplarının faiz oranlarının düşürülmesi ise TL mevduatlara olan ilgiyi artırmaya devam edecek.

Yatırımcılar için portföy önerileri

Uzmanlar, TL mevduatların yanı sıra altın ve borsanın da yatırım portföyünde yer alması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kısa vadede altın ve TL mevduat ön planda tutulurken, borsadaki dalgalanmalar sonrası uzun vadeli yatırımlar için fırsatlar doğabilir.