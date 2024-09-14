Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve cansız bedeni bir dere yatağında bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'ün haberine göre, Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini belirterek, "Artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.

Nevzat Bahtiyar’ın şüpheli davranışları

Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in yerini bildiği halde yetkililere bilgi vermediğini vurgulayarak, Bahtiyar’ın para için cinayeti işlemiş olabileceğini ifade etti. Güran, "Bir baba olarak Narin'e ne olduğunu bilsem ben yaşamam. Olay olduktan sonra Nevzat her akşam bu evime geliyor, eli bile titremiyor. Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor?" şeklinde konuştu.

Bahtiyar'ın davranışları ve kardeş ilişkisi

Güran, Nevzat Bahtiyar’ın kendisiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını ve Bahtiyar'ın amcası Salim Güran'a 200 bin TL teklif ettiği itirafını da aktardı. Arif Güran, "Bu kadar cani bir insan. Bu süreç devam ediyor. Oğlum ilk günde gözaltına alındı, bırakıldı. O zaman da ben gitmedim, şu anda da gitmiyorum. Şu an hiçbir yakınımın yanına gitmiyorum" dedi.

Salim Güran ile ilişkinin durumu

Salim Güran ile kişisel bir husumeti bulunmadığını belirten Arif Güran, "Salim Güran'la husumet olacak bir konu yok. Kardeşiz. Normal çekirdek bir aile nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Salim Güran'ın olayla ilgili olarak devlet tarafından gözlemlendiğini ve belgelerle durumu değerlendirdiğini belirtti.

"Eşime güvenmesem boşanırdım"

Eşine güvenmediğini iddia eden Arif Güran, "Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşayamaz. 20 yıldan fazla ömür geçirdik. Güvenmesem boşanırdım" dedi. Ayrıca, Narin Güran’a birkaç kez para verdiği öne sürülen Nevzat Bahtiyar'ın ailelerine ve köy muhtarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bahtiyar, jandarmaya bildirmemiş

Nevzat Bahtiyar'ın olayla ilgili jandarmaya bilgi vermediğini belirten Güran, "Nevzat Bahtiyar abimi suçluyorsa eğer kendisi neden gidip jandarmaya söylemiyor. Her yer jandarma dolu," dedi. Olay gününde köyde bulunmadıklarını ve olayla ilgili olarak Salim Güran'ın değil, Fuat Güran'ın aracının kullanıldığını ifade etti.