Adana'da üç gün önce gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan üç kilogram altın ile 100 bin lira çaldığı ileri sürülen ve üç günden beri havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli çaldığı öne sürülen altın ve paralar olmadan yakalanırken, kuyumcu firmanın ise şikâyetini geri çektiği öğrenildi.

Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan üç kilogram altın ve 100 bin lira çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

Kamera kaydına yakalandı

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

Şikâyetlerini geri çektiler

Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti.

Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

Susuz ve gıdasız kaldığı belirlendi

Hastaneye götürülen ve tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete götürülen, susuz ve gıdasız kaldığı belirlenen şüphelinin, üzerinde 'bitti, tamamlandı' anlamına gelen İngilizce ‘done’ yazan tişört giydiği görüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.