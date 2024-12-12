BİM, 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında indirimli fırsatlarla alışverişseverlere cazip seçenekler sunuyor. Taze meyve ve sebzelerden, temel gıda ürünlerine kadar pek çok üründe büyük indirimler bulunuyor. Avokado, nar, yerli muz ve mantar gibi sağlıklı seçenekler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alırken, zeytinyağı ve kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinde de avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca, tatlı çeşitleri ve atıştırmalıklar da BİM müşterilerini bekliyor. Hem sağlıklı beslenmek hem de bütçenizi korumak için bu fırsatlar kaçmaz.

12-15 Aralık BİM fırsat ürünleri

Yerli muz: 46,75 TL

Avokado: 32,50 TL

Mantar: 39,50 TL

Yeşil biber: 69 TL

Salatalık: 45 TL

Sarımsak: 199 TL

Portakal: 29,50 TL

Limon: 24,75 TL

Ayva: 44,50 TL

Nar: 34,50 TL

Mandalina: 38 TL

Deveci armut: 44,50 TL

BİM’de temel gıda ürünleri indirimleri

Zeytinyağı riviera 1 L Komili: 205 TL

Zeytinyağı naturel sızma 1 L Komili: 215 TL

Paket margarin: 26,50 TL

Kuru fasulye: 54,75 TL

Tuzlu teryağı: 199 TL

Kabak çekirdeği: 47 TL

Süzme çiçek balı balparmak balkovan: 139 TL

Margarin kase gurme kaymaklı teremyağ: 74,75 TL

Hindistan cevizli içecek: 39,50 TL

Profiterol: 24 TL

Supangle: 24 TL

Fırın sütlaç: 19,50 TL