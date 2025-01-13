Avrasya Tüneli ve diğer köprü-otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan düzenlemeyle, Avrasya Tüneli’nde tek yön geçiş ücretleri önemli ölçüde arttı.

Avrasya Tüneli Yeni Ücret Tarifesi:

Otomobiller: 156 TL’den 225 TL’ye

156 TL’den Minibüsler: 234 TL’den 337,50 TL’ye

234 TL’den Motosikletler: 60,8 TL’den 175 TL’ye

Gece saat 00:00 ile 05:00 arasında ise ücretler %50 indirimli uygulanacak. Bu durumda:

Otomobiller: 112,50 TL

112,50 TL Minibüsler: 168,75 TL

168,75 TL Motosikletler: 87,50 TL

Köprü ve Otoyollarda da Zam

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen köprü ve otoyollara da zam geldi:

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47 TL (%42 zam)

47 TL (%42 zam) Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 80 TL (%15 zam)

80 TL (%15 zam) Çanakkale Köprüsü: 790 TL (%35 zam)

790 TL (%35 zam) Osmangazi Köprüsü: 795 TL (%43 zam)

Radyo Trafik ise, oluşturduğu bir infografik ile köprü ve otoyollara gelen zam sonrası bazı yolların önceki ve yeni ücretleri ile artış oranlarını paylaştı.

Yapılan bu düzenleme sonrası köprü ve tünel geçiş ücretlerindeki artış, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.