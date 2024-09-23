Galatasaray - Fenerbahçe derbi yankıları dünya basınında sürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların maç sonu Portekizli teknik adam ile ilgili 'The Crying One(Ağlayan biri)' paylaşımı yaparken Avrupa basınında da manşetlere taşındı.

Alay etti

Daily Mail: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından ilk İstanbul derbisinde basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, ‘ağlayan adam’ olarak alay konusu oldu. · Bild: Ağlayan biri... Galatasaray Kulübü, Mourinho ile alay etti...

Corriere dello Sport: Galatasaray’ın derbi sonrası Mourinho’ya karşı alaycı paylaşımı. Mourinho maçın ardından kendisine bu fotoğrafı soran gazeteciye sert tepki verdi.

Marca: Osimhen’in Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi kızdırdı... Mourinho ile sosyal medyada alay ettiler.

AS: Mourinho ağlayan biri...

Mundo Deportivo: Mourinho’nun Türkiye’deki ilk yenilgisi...

Record: Galatasaray’ın Mourinho’ya yaptığı ‘ağlayan biri’ yakıştırması Portekizli teknik adamı kızdırdı.