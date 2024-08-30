Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelecek faiz indirimi beklentileri, piyasaların pozitif bir hava yakalamasına katkıda bulunuyor.

Avrupa Borsalarındaki güncel durum

Açılışın ardından Avrupa'nın önemli borsa endeksleri yükseliş kaydetti:

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,2 artışla 525,8 puana yükseldi.

gösterge endeksi, %0,2 artışla 525,8 puana yükseldi. Almanya'nın DAX 40 endeksi, %0,1 yükselerek 18.929 puan seviyesinde işlem görüyor.

endeksi, %0,1 yükselerek 18.929 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi, %0,5 primle 8.412 puana ulaştı.

endeksi, %0,5 primle 8.412 puana ulaştı. İtalya'nın MIB 30 endeksi %0,5 kazançla 34.364 puana çıktı.

endeksi %0,5 kazançla 34.364 puana çıktı. Fransa'nın CAC 40 endeksi, %0,4 yükselerek 7.671 puana yükseldi.

endeksi, %0,4 yükselerek 7.671 puana yükseldi. İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0,5 artışla 11.419 puana geldi.

ABD ekonomisi ve küresel risk iştahı

ABD'de açıklanan veriler, ekonominin güçlülüğünü ve "yumuşak iniş" beklentilerini destekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu kontrol altına alabileceği yönündeki sinyaller, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Euro/Dolar paritesi ve Avrupa ekonomisi

Dün %0,4 düşüşle 1,1080'den kapanan Euro/dolar paritesi, bugün %0,1 artışla 1,1090 seviyesinden işlem görmekte.

Almanya'da ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık %0,1 azalırken, yıllık %1,9 artış gösterdi. Temmuz ayında TÜFE, aylık %0,3 ve yıllık %2,3 artmıştı. Bu veriler, azalan enflasyonist baskıların Avrupa Merkez Bankası için uygun bir ortam sunduğunu işaret ediyor.

Faiz indirim beklentileri

Analistler, azalan enflasyon baskılarının ECB'nin yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimine gitmesine olanak tanıyacağını belirtiyor. Ayrıca, bölgede açıklanacak yeni veriler, üçüncü bir faiz indiriminin kapısını aralayabilir.